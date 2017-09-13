Александр Жуков: "МОК решил удешевить выборный процесс, Париж и Лос-Анджелес - яркий тому пример"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР), член Международного олимпийского комитета (МОК) Александр Жуков отметил, что решение МОК не проводить конкурсное голосование по выбору столиц Олимпийских игр 2024 и 2028 годов не означает, что организация полностью отказалась от этой процедуры. Жуков подчеркнул, что выборы зимних Олимпийских игр 2026 года могут пройти уже на альтернативной основе.

В среду на 131-й сессии МОК члены организации единогласно наделили Париж и Лос-Анджелес правом провести летние Олимпийские игры 2024 и 2028 годов соответственно.

– Никто не говорит, что и дальше будут применяться подобные схемы выбора сразу двух столиц на две предстоящие Олимпиады, все зависит от конкретной ситуации, – цитирует ТАСС Жукова. – В данном случае получилось, что было всего два очень сильных кандидата. В интересах олимпийского движения было, чтобы сильные города могли провести хорошие Игры. Но это совершенно не означает, что на Игры 2026 года не может выдвинуться несколько кандидатов и тогда обычная, конкурсная процедура будет полностью восстановлена.

Сейчас МОК стремится сделать выборный процесс значительно дешевле, чем это было раньше. Когда мы делали заявку на Сочи, то было шесть кандидатов, кампании по продвижению были очень затратными, а проигравшим было очень обидно, с учетом того, что им пришлось потратить много денег. МОК решил этот процесс удешевить, и история с Парижем и Лос-Анджелесом – яркий тому пример.