Александр Жуков: "Ключевые принципы спорта и олимпизма все чаще становятся заложниками политических игр"

Президент Олимпийский комитет России Александр Жуков заявил, что ОКР надеется на то, что ведущие мировые спортивные организации не пойдут на поводу у постоянно подогреваемой истерии и примут взвешенные, объективные решения в отношении российских спортсменов, направленные на сохранение единства международного спортивного движения.

Во вторник национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран, в том числе США, Канады и Германии, призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов.

– Как известно, накануне национальные антидопинговые агентства 19 стран выступили с призывом отстранить всех российских спортсменов от участия в международных соревнованиях и лишить Россию права проведения международных состязаний, – приводит "Р-Спорт" заявление Жукова. – Это уже не первая попытка со стороны этих организаций оказать давление на международное спортивное сообщество, Международный олимпийский комитет с целью изгнать российский спорт с мировой арены.



Точно такие же посылы от ряда национальных антидопинговых агентств мы слышали недавно, перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро. Сейчас они говорят о необходимости проведения реформы системы борьбы с допингом в России. Однако эта реформа, осуществляемся по рекомендациям ВАДА, уже по сути проведена. РУСАДА полностью независима от органов власти, финансирование получает непосредственно из бюджета и передана в ведение Московского государственного университета. Руководство осуществляется при участии иностранных специалистов.



Мы неоднократно говорили, что для обеспечения полноценной деятельности всей антидопинговой системы в России необходимо как можно быстрее решить вопрос с возобновлением работы РУСАДА и антидопинговой лаборатории. Мы ждем принятия этого решения. И призываем национальные антидопинговые агентства к более эффективному сотрудничеству в данной области.



NADO также призывают допускать к участию в международных стартах российских спортсменов только под нейтральным флагом. К сожалению, в очередной раз приходится констатировать очевидную политизированность такого рода заявлений. Равно как и тот факт, что ключевые принципы спорта и олимпизма все чаще сегодня становятся заложниками политических игр, направленных не на борьбу с допингом или решение какой-то конкретной проблемы, а на борьбу с отдельно взятой страной-конкурентом.



Мы надеемся, что ведущие мировые спортивные организации не поддадутся политическому давлению, не пойдут на поводу у постоянно подогреваемой истерии и примут взвешенные, объективные решения, направленные на сохранение единства международного спортивного движения.



Думаю, что национальные олимпийские комитеты большинства стран не разделяют позицию тех, кто подписался под недавним призывом отстранить всех российских спортсменов.

Казнить, нельзя помиловать. Чего требует iNADO? - 19 антидопинговых агентств выступили за отстранение российских спортсменов от соревнований //

NADO лает, караван идет - Призыв национальных антидопинговых агентств 19 стран изгнать Россию из мирового спорта – это пока лишь психологическая атака //

ВАДА: только международные федерации вправе отобрать у России какие-либо соревнования