Александр Жуков: "Избрание Исинбаевой в комиссию спортсменов МОК - показательная реакция"

Президент ОКР Александр Жуков подчеркнул, что Россия была поставлена перед очень сложными условиями по допуску на Олимпиаду-2016 в Рио. Напомним, что на Игры не поехал ряд спортсменов на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Тяжелоатлеты и легкоатлеты пропустили соревнования практически в полном составе, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной.

- Условия о допуске наших спортсменов к Олимпиаде были очень жесткими, - сказал Жуков. - Фактически, было принято решение о том, что каждая федерация должна рассмотреть список российских спортсменов и решить, кто из них может быть допущен, а кто нет, на основании их допинговой истории.

Надо отдать должное, большинство международных федераций оперативно провели это работу. А большинство российских федераций находились с ними в контакте и смогли снять обвинения, проявив себя с самой лучшей стороны. В большинстве видов спорта наши команды выступали в Бразилии почти в полных составах. Несмотря на то, что в некоторых видах изначально требовали снять чуть ли не по полсостава из-за недостаточного количества допинг-проб.

Исключением стали легкая атлетика, тяжелая атлетика и гребной спорт. Наши легкоатлеты были лишены права выступать на протяжении всего года, так как членство ВФЛА было приостановлено. Фактически под надуманным предлогом наша команда была недопущена в Рио. Ведь все требования ИААФ были выполнены, кроме одного - о том, что допуск могут получить лишь спортсмены, которые на протяжении последних лет жили и тренировались за границей. Этим критериям у нас удовлетворяла лишь одна спортсменка - Дарья Клишина, она и поехала в Рио.

Скажу сразу, что, мне кажется, показательной реакцией на это самих атлетов избрание Елены Исинбаевой членом комиссии спортсменов МОК, а потом и самого МОК. Вот там, в этом голосовании, приняли решение сами спортсмены, которые приехали на Олимпийские игры, жили в Олимпийской деревни, в ней же и принимали решение, кому доверить их голос в МОК. И они приняли это решение в пользу Елены Исинбаевой, которую Международная федерация не допустила до участия в Играх. Это лучший ответ всех спортсменов мира.

Что касается тяжелой атлетики, то тут самая сложная ситуация. Действительно, большое количество положительных допинг-проб. В результате перепроверки были выявлены нарушения у большого количества спортсменов - не только из России. Но в итоге было принято решение не допускать всю нашу команду. Здесь предстоит огромная работа, чтобы полностью очистить нашу тяжелую атлетику от этого зла. А тот факт, что команду не допустили, свидетельствует о низком авторитете нашей федерации. И тут предстоит огромная работа. (Егор ПОЗДНЯКОВ)