Александр Жуков: "Избрание Исинбаевой в комиссию спортсменов МОК - подтверждение, как в мире относятся к нашим спортсменам"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков отметил важность избрания двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). Новые члены комиссии спортсменов избирались по ходу Олимпиады-2016 всеми участниками соревнований. За Исинбаеву отдали свои голоса 1365 спортсменов.



– Форум спортсменов – одно из самых важных событий в нашем календаре, – сказал Жуков. – Все, что делается в России и мировом олимпийском движении, в конечном счете посвящено спортсменам. Выдающиеся спортсмены вносят самый большой вклад в развитие олимпийского движения, в продвижение олимпийских ценностей, в формирование в обществе склонности к здоровому образу жизни. Наша комиссия спортсменов все эти годы работала очень хорошо, эффективно. Я хочу поздравить вас, вы сделали много для развития олимпийского движения в России.

Избрание Лены Исинбаевой в комиссию спортсменов МОК – это одно из главных подтверждений того, как в мире относятся к нашим спортсменам. Несмотря на все трудности, которые были, и все эти допинговые скандалы, когда спортсмены всего мира, приехавшие на Игры, проголосовали за Лену и доверили их представлять именно ей – они высказали свое отношение. Комиссия спортсменов в МОК играет все большую роль при принятии любых решений. Все они сначала проходят обсуждение в комиссии спортсменов, и она первая, чье мнение спрашивают. Я думаю, и в России, в нашем Олимпийском комитете голос спортсменов должен быть слышен по всем вопросам. (Наталья МАРЬЯНЧИК)