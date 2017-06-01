Александр Жуков: "Исинбаева проделала хорошую работу на посту главы наблюдательного совета РУСАДА"

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков подчеркнул, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева выполнила за полгода хорошую работу на посту главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Ранее состоялось заседание наблюдательного совета РУСАДА, был принят новый устав организации, согласно которому Исинбаева по требованию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) будет вынуждена покинуть пост председателя руководящего органа. Новый председатель наблюдательного совета РУСАДА будет избран согласно критерию независимости от спортивных структур.

"Исинбаева проделала очень хорошую работу на этом посту, ее работа была отмечена и Всемирным антидопинговым агентством, - приводит ТАСС слова Жукова. - Елена остается членом наблюдательного совета, и то, что она уходит с поста председателя, вовсе не означает, что она уходит из этой сферы. Исинбаева продолжит борьбу с допингом и будет послом России в этом деле".

Жуков напомнил, что в июне должны пройти выборы генерального директора РУСАДА.

"По плану генеральный директор должен был определиться в мае, но поступило более 700 заявок, - продолжил глава ОКР. - Наблюдательный совет создал специальную комиссию, которая занимается отбором кандидатов. Это непростая работа, поэтому они попросили дополнительное время".

Он отметил, что наблюдательный совет РУСАДА внес поправки в положение о том, кто может стать руководителем и заместителем руководителя организации.

"Думаю, теперь работа по выбору ускорится и в июне новый глава РУСАДА должен быть назван", - подытожил Жуков.