Александр Жуков: "Исинбаева – глава ОКР? Первый раз слышу"

Глава ОКР Александр Жуков, объявивший сегодня об уходе со своего поста с целью сконцентрироваться на работе в Государственной Думе России, заявил, что пока не знает, кто заменит его на посту главы олимпийского движения страны.
– Кто может заменить вас на посту главы ОКР? - спросили Жукова после совета при Президенте РФ во Владимирской области.
– Пока кандидатов нет.
– Может ли это быть Елена Исинбаева?
– Про Исинбаеву первый раз слышу.
Доктор-Ч
Шо, какая Исинбаева, какая Винер? Не путайте мне мозги! Только Алиночка, только Кабаева! Наша можно сказать любимица. Правильно я говорю? Да!
21:19
Podvodnik
Думаю Алина Кабаева поможет стать главой ОКР Винер. Она лучшая замена Жукову. За ней АВТОРИТЕТ, Деньги и МУЖ. Если мы хотим, что бы с нами считались, только ВИНЕР.
21:13