20:11 | ОЛИМПИАДА

Александр Жуков: "Исинбаева – глава ОКР? Первый раз слышу"

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Александр ЖУКОВ.Жуков покидает Олимпийский комитет России

Глава ОКР Александр Жуков, объявивший сегодня об уходе со своего поста с целью сконцентрироваться на работе в Государственной Думе России, заявил, что пока не знает, кто заменит его на посту главы олимпийского движения страны.

– Кто может заменить вас на посту главы ОКР? - спросили Жукова после совета при Президенте РФ во Владимирской области.

– Пока кандидатов нет.

– Может ли это быть Елена Исинбаева?

– Про Исинбаеву первый раз слышу.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Доктор-Ч

Шо, какая Исинбаева, какая Винер? Не путайте мне мозги! Только Алиночка, только Кабаева! Наша можно сказать любимица. Правильно я говорю? Да!

21:19

Podvodnik

Думаю Алина Кабаева поможет стать главой ОКР Винер. Она лучшая замена Жукову. За ней АВТОРИТЕТ, Деньги и МУЖ. Если мы хотим, что бы с нами считались, только ВИНЕР.

21:13

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