Александр Жуков: "Исинбаева – глава ОКР? Первый раз слышу"

Глава ОКР Александр Жуков, объявивший сегодня об уходе со своего поста с целью сконцентрироваться на работе в Государственной Думе России, заявил, что пока не знает, кто заменит его на посту главы олимпийского движения страны.

– Кто может заменить вас на посту главы ОКР? - спросили Жукова после совета при Президенте РФ во Владимирской области.

– Пока кандидатов нет.

– Может ли это быть Елена Исинбаева?

– Про Исинбаеву первый раз слышу.