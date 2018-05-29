Александр Жуков: "Буду продолжать помогать всем, чем смогу"

Экс-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков отметил, что будет продолжать помогать всем, чем сможет на посту почетного президента организации.

- Новым президентом ОКР избран Станислав Поздняков, - сообщил Жуков. - Мы работали вместе два года, с тех самых пор, как его избрали первым вице-президентом. За это время, на мой взгляд, он очень хорошо зарекомендовал себя. Особенно в преддверии Олимпийских игр-2018 и в самом Пхенчханге, где Поздняков возглавлял нашу делегацию. Он сделал максимум для того, чтобы наши спортсмены участвовали там и ОКР был полностью восстановлен в правах.

- Как будет осуществляться процесс передачи дел Позднякову?

- Станислав Алексеевич в курсе всех дел. Вопросы, касающиеся деятельности ОКР, федераций и наших взаимоотношений с МОК ему очень хорошо знакомы. Если прочитаете его программу, то увидите, что она отличается преемственностью к той политике, которую мы проводили прежде. Вместе с тем есть целый ряд новых идей и направлений, с которыми я абсолютно согласен.

- С вашим уходом Россия теряет место в МОК. Как быть?

- Членство в МОК автоматически вновь избранному президенту ОКР не передается. Но вообще такая сильна в спортивном отношении страна, как Россия и ее олимпийский комитет, думаю, по праву должны иметь свое место в МОК. Считаю, что у Позднякова есть все шансы в будущем быть избранным в МОК.

- Каким будет ваше дальнейшее участие в российском спорте?

- Обязательно буду участвовать в работе ОКР. Благодарен коллегам, которые оценили мою работу на протяжении всего этого времени положительно и избрали меня почетным президентом ОКР. Для меня это большая честь. Буду продолжать помогать всем, чем смогу. (Владимир ИВАНОВ)