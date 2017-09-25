Александр Жуков: "Будем применять предлагаемые нашим партнером инновации на практике"

Руководитель ОКР Александр Жуков после подписания соглашения о сотрудничестве с компанией "Сибирское здоровье" рассказал, что первые плоды совместной работы сторон можно будет увидеть в ходе Международного фестиваля молодежи и студентов. Он пройдет в Сочи в октябре.

– Один из наших первых совместных проектов можно будет увидеть во время фестиваля молодежи, - сказал Жуков. - "Олимпийский патруль", олимпийские уроки – там мы продемонстрируем первые плоды сотрудничества. Надеюсь, оно будет не краткосрочным, а перспективным, и те инновации, которые предлагает компания, мы будем с удовольствием применять на практике. Здоровая и спортивная нация – залог не только процветания общества в целом, но ми больших побед на главных международных соревнованиях, добиваться которых все сложнее без внедрения инновационных методов подготовки и тренировочного процесса. (Антон БАБОШИН)