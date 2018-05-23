Александр Попов: "Необходим отдельный закон, регламентирующий работу ОКР"

Кандидат на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Попов заявил, что нужно принять отдельный закон, который бы регламентировал работу организации. Он также назвал приоритетные задачи, которые будут стоять перед новым главой ОКР.

– Считаю, что перед новым руководителем Олимпийского комитета России будут стоять следующие приоритетные задачи, – цитирует ТАСС Попова. – Во-первых, нужно добиться восстановления в своих правах Российского антидопингового агентства и антидопинговой лаборатории. Далее, нужно наладить работу с национальными федерациями и международными спортивными организациями. Спортсмены должны получать качественную юридическую помощь. Также ОКР нужно усилить маркетинговую работу. Кроме того, по моему мнению, необходим отдельный закон об Олимпийском комитете России, который регламентировал бы его работу.

Другим претендентом на пост главы ОКР является четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков, с 2016 года занимающий пост первого вице-президента ОКР. Выборы в организации состоятся 29 мая.

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