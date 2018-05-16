20:16 | ОЛИМПИАДА

Александр Попов: "Мне позвонил Бах и пожелал удачи"


Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов в интервью "СЭ" отметил, что на предстоящих выборах главы ОКР ему удачи пожелал президент МОК Томас Бах. Напомним, что конкурентом Попова станет четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков.

– Вы 17 лет являлись членом МОК, а сейчас остались почетным членом. Как нам наладить отношения с этой организацией?

– У меня был успешный опыт в 2016 году, когда мы боролись за то, чтобы российская команда поехала на Игры в Рио-де-Жанейро. Если грамотно и в нужном русле выстраивать отношения, все получится. Но для этого нужно понимать, как вообще изнутри работает организация. Кто может дать дельный совет, кто – даже предложить готовое решение. Такие связи за один час не наработаешь, это многолетнее общение.

– Вы общались с кем-то из МОК после своего выдвижения?

– Да, буквально сегодня мне позвонил президент МОК Томас Бах. Пожелал удачи и выразил надежду, что в отношениях между МОК и Россией вскоре будут сняты все острые вопросы. Крайне важно, на самом деле, что такой диалог состоялся. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Полностью интервью Попова

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