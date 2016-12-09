Александр Козловский: "ВАДА предвзято относится к России, и эту систему будут только укреплять"

Член исполкома Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Александр Козловский уверен, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) предвзято по отношению к России, и эту систему ценностей продолжат только укреплять.

Вторая часть доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена о допинге в спорте во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи представлена в пятницу в Лондоне. В ней утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах в 30 видах спорта.

- Допинг принимают все. Наверное, какое-то островное государство в Тихом океане его и не принимает, но у них денег нет на допинг, - приводит "Р-Спорт" слова Козловского. - И глупостью является, когда говорят, что допинг принимали несознательно или его подсунули. Сейчас политика полностью подчинила себе спорт. И наши наплевали на первый, второй фильмы (которые вышли на немецком телеканале ARD за авторством журналиста Хайо Зеппельта. - Прим. "СЭ"). Провокации готовились давно, просто наши не реагировали. Я не знаю, кто должен был реагировать – ОКР или Минспорт.

Вот сейчас: доклады Макларена, до этого были доклады Ричарда Паунда, который физиологически ненавидит Россию. Так что ВАДА, конечно, предвзята по отношению к России. И эту систему надо ломать, а ее сейчас будут, наоборот, укреплять.