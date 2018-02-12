59 процентов швейцарцев против проведения Олимпиады-2026 в Сьоне

Большинство швейцарцев - 59 процентов - против подачи заявки на проведение в Сьоне зимних Олимпийских игр 2026 года, сообщает ТАСС. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье итоги опроса, проведенного медиахолдингом "Тамедиа" (Tamedia AG).

Однозначно "против" проведения Олимпиады в Сьоне высказались 43 процента респондентов, а "скорее против" - 16 процентов. Сторонники подачи заявки сейчас в явном меньшинстве: "за" - 20 процентов, "скорее за" - 16 процентов. Пока не определились с позицией 5 процентов швейцарцев.

Место проведения Олимпиады будет определено на 132-й сессии МОК в Милане в июле 2019 года. Заявки на проведение Игр можно подать до 31 марта 2018 года. В числе претендентов на проведение ОИ назывались Калгари (Канада), Алма-Ата (Казахстан), Саппоро (Япония) и Эрзурум (Турция). Ранее жители австрийской федеральной земли Тироль, столицей которой является Инсбрук, по итогам референдума выступили против выдвижения заявки города на проведение Олимпийских игр 2026 года.