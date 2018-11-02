МОК еще раз перепроверит допинг-пробы Олимпиады-2012

Международный олимпийский комитет (МОК) проведет еще одну перепроверку допинг-проб, взятых во время проведения Олимпиады-2012 в Лондоне, сообщает пресс-служба организации. Повторный анализ будет проведен с использованием современных методик.

Проверку будет проводить Независимая организация допинг-тестирования (ITA). В том случае, если проба вызовет подозрения, то спортсмен будет об этом проинформирован, после чего может начаться разбирательство.

Ранее МОК перепроверил более 500 проб. В 48 случаях были выявлены нарушения.