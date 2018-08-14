Рене Фазель: "Без НХЛ хоккея на Олимпиаде может не быть. Но это зависит от НХЛ и МОК"

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель отметил, что существует вариант, при котором хоккея может не быть на Олимпиаде-2022. Ранее сообщалось, что МОК включил мужской турнир в программу Игр в Пекине.

- В следующем году пройдет обсуждение вопроса участия игроков НХЛ в Олимпиаде, - приводит "Р-Спорт" слова Фазеля. - Есть четыре возможных варианты развития событий. Первый: игроки НХЛ принимают участие в Играх. Второй: игроки из НХЛ не едут, Игры проходят так, как в Пхенчхане. Третий: на Олимпиаде играет молодежь. Четвертый: никто не играет в хоккей.

Если не будет взаимопонимания с НХЛ, есть риск, что хоккея на Играх вообще не будет. Не думаю, что такое произойдет, но такая возможность есть. Мы должны сделать все возможное, чтобы на Олимпиаде играли все сильнейшие. Так, как это было в Сочи. Смысл Олимпиады в том, что на ней должны играть сильнейшие, лучшие. Наша цель в том, чтобы на Олимпиаде играли лучшие из лучших. Но это зависит не от нас, а от НХЛ и МОК.