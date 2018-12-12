ОКР принял программу подготовки сборной России к Олимпиаде в Пекине

Олимпийский комитет России (ОКР) принял программу подготовки сборной России к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков. В среду состоялось Олимпийское собрание, которое является высшим руководящим органом ОКР.

- Сегодня было принято самое важно решение - принятие программы подготовки спортсменов-кандидатов в олимпийскую сорную к Играм в Пекине, - цитирует ТАСС Позднякова. - Этот документ был поддержан всеми выступавшими в прениях. Также документ был поддержан Министерством спорта РФ, с которым в ближайшее время мы подпишем соглашение по реализации программы.