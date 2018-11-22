ОКР и Минспорта будут совместно готовить атлетов к Олимпиаде

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков не стал раскрывать размер бюджета на подготовку к Играм-2022 в Пекине, но отметил, что в нем будут учтены пожелания национальных федераций.

- Бюджет на подготовку к Олимпиаде-2022 пока раскрывать смысла нет, - отметил Поздняков. - Он будет достаточно большим, а самое главное, что бюджет будет учитывать требования федераций. И хотелось бы отметить, что в этом году мы впервые совместно с министерством спорта отрабатываем участие ОКР в реализации ведомственного проекта подготовки к Играм. Мы готовимся подписать соответствующее соглашение с Минспорта. (Антон Бабошин)