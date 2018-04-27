МОК восстановил Жукова в качестве главы координационной комиссии Олимпиады-2022

МОК восстановил президента ОКР Александра Жукова в качестве председателя координационный комиссии зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на представителя пресс-службы организации Рэйчел Роминджер. 5 декабря МОК приостановил членство Жукова в организации и объявил, что он не будет исполнять обязанности главы координационной комиссии Олимпиады 2022 года до отмены его отстранения.

- Да. Он был восстановлен. Прекращение его полномочий было снято, так что сейчас он восстановлен, - сказала Роминджер.