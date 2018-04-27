11:54 | ОЛИМПИАДА — Пекин-2022

МОК восстановил Жукова в качестве главы координационной комиссии Олимпиады-2022

МОК восстановил президента ОКР Александра Жукова в качестве председателя координационный комиссии зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на представителя пресс-службы организации Рэйчел Роминджер. 5 декабря МОК приостановил членство Жукова в организации и объявил, что он не будет исполнять обязанности главы координационной комиссии Олимпиады 2022 года до отмены его отстранения.

- Да. Он был восстановлен. Прекращение его полномочий было снято, так что сейчас он восстановлен, - сказала Роминджер.

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https://rsport.ria.ru/olympic_games/20180427/1136087536.html

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