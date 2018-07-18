МОК включил шесть новых дисциплин в программу Олимпиады-2022

МОК в официальном Твиттере опубликовал список дисциплин, которые войдут в программу Олимпийских игр в Пекине. Пресс-служба комитета подчеркнула, что Олимпиада-2022 станет наиболее "гендерно равной" благодаря почти равному числу разыгрываемых медалей среди мужчин, женщин и смешанных команд.

В программу Олимпиады-2022 будут включены:

- женские состязания по бобслею среди одиночниц;

- смешанная эстафета по шорт-треку;

- смешанный командный турнир по прыжкам с трамплина;

- смешанные командные состязания по лыжной акробатике;

- смешанная командная гонка по сноуборду;

- женские и мужские состязания по фристайлу в дисциплине "биг эйр".