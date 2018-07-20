МОК поддержал расширение числа женских команд в олимпийском турнире с 8 до 10

Президент ИИХФ Рене Фазель сообщил, что МОК одобрил увеличение числа команд в женском олимпийском хоккейном турнире. На Играх-2022 в Пекине будет 10 сборных, тогда как на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане их было 8.

– ИИХФ рада решению МОК увеличить число женских команд на Олимпийских играх, – приводит слова Фазеля пресс-служба возглавляемой им организации. – Мы долго говорили об этом. В Пекине это будет уже реальность.

Этот момент – один из важнейших для развития женского хоккея для всех женщин, которые хотят повышения конкуренции на Олимпиадах. Это решение является отражением роста уровня женского хоккея. Также этого говорит о гендерном равенстве.

В среду, 18 июля, МОК объявил о том, что Игры в Пекине будут "гендерно равными" – В столице Китая женщины получат 46 комплектов медалей, мужчины – 51, в смешанных соревнованиях будет разыграно 12 комплектов. Для сравнения, на Олимпиаде-2018 в Корее было разыграно 44 комплекта медалей у женщин, 50 – у мужчин, 8 – в смешанных дисциплинах.

ОИ-2022 пройдут Пекине с 4 по 20 февраля.