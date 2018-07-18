МОК объявил о "гендерно равной" Олимпиаде-2022

Пресс-служба МОК опубликовала изменения в составе участников и количестве разыгрываемых комплектов медалей на Играх в Пекине. Комитет подчеркнул, что Олимпиада-2022 станет наиболее "гендерно равной", благодаря более равному количеству медалей в мужских и женских дисциплинах, а также за счет увеличения количества женщин.

На Играх в Пхенчхане было разыграно 44 комплекта медалей у женщин, 50 - у мужчин, 8 - в смешанных дисциплинах.

В Пекине женщины получат 46 комплектов медалей, мужчины - 51, в смешанных соревнованиях будет разыграно 12 комплектов.

В Пхенчхане приняли участие 1211 женщин (41,9 процента) и 1722 мужчины (59,1 процент). В Пекине женщин будет 1314 (45,44 процента), мужчин - 1578 (54,56 процента).

Также опубликованы количественные изменения в дисциплинах:

Биатлон - минус 20 спортсменов.

Скелетон - 12 мужчин уступят место женщинам (общее количество останется неизменным).

Керлинг - плюс 4 спортсмена за счет увеличения количества команд в миксте.

Хоккей - плюс 46 женщин за счет увеличения количества женских команд на 2.

Сани - минус 4 спортсмена, 5 мужчин уступят место женщинам для гендерного баланса в "одиночках".

Конькобежный спорт - минус 26 спортсменов для достижения гендерного равенства.

Лыжные виды - минус 41 спортсмен и достижение гендерного равенства в лыжах, горных лыжах, фристайле и сноуборде.