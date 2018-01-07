ИИХФ хочет увеличить количество женских команд на Олимпиаде-2022

Член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) и глава комитета женского хоккея организации Сюзанна Колбенхойер сообщила о намерении увеличить количество команд до десяти на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Олимпийский женский турнир на Играх-2018 пройдет с 10 по 22 февраля. В турнире примет участие восемь команд, разделенные на предварительном этапе на две группы по четыре сборные.

- Конгресс IIHF в мае одобрил решение совета об увеличении количества команд с восьми до десяти на чемпионате мира, начиная с 2019 года, - цитирует ТАСС Колбенхойер. - Наша цель - увеличить по той же схеме количество команд на женском олимпийском турнире в 2022 году в Пекине.

Возможно, увеличение на молодежном чемпионате мира будет следующим шагом, но это случится не в ближайшем будущем.