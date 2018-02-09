Бах высоко оценил подготовку Китая к Олимпиаде-2022

Глава МОК Томас Бах высоко оценил подготовку Китая к проведению Олимпиады 2022 года в Пекине, сообщает агентство Синьхуа. Он выразил надежду, что страна проведет экологичные, чистые и высокотехнологичные Игры.

Напомним, столица Китая была выбрана хозяйкой Олимпийских игр-2022 на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля в трех местах - центральном Пекине, северо-западном пекинском уезде и в городе Чжанцзякоу.

Сегодня состоялась церемония открытия Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане.