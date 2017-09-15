Все российские гребцы получили американские визы для поездки на ЧМ

Сборная России по академической гребле в полном составе получила визы США для поездки на чемпионат мира. Ранее сообщалось, что у ряда спортсменов и тренеров существуют проблемы с визами, а посольство США в РФ временно приостанавливало выдачу неиммиграционных виз.

"Все спортсмены получили американские визы, они вылетают на турнир 18 сентября. Остальные члены делегации отправятся на турнир 28 сентября", - заявили в пресс-службе ФГЛР.

Чемпионат мира пройдет в Сарасоте (штат Флорида) с 24 сентября по 2 октября.