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16:27 | ГРЕБЛЯ — Академическая

Все российские гребцы получили американские визы для поездки на ЧМ


Сборная России по академической гребле в полном составе получила визы США для поездки на чемпионат мира. Ранее сообщалось, что у ряда спортсменов и тренеров существуют проблемы с визами, а посольство США в РФ временно приостанавливало выдачу неиммиграционных виз. 

"Все спортсмены получили американские визы, они вылетают на турнир 18 сентября. Остальные члены делегации отправятся на турнир 28 сентября", - заявили в пресс-службе ФГЛР. 

Чемпионат мира пройдет в Сарасоте (штат Флорида) с 24 сентября по 2 октября.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4565929

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