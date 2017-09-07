Вопрос с участием 18 российских гребцов в чемпионате мира решится в течение недели

Главный тренер сборной России по академической гребле Николай Спинев сообщил о том, что решение по поводу участия восемнадцати членов национальной команды в чемпионате мира в США должно быть объявлено в течение недели.

По словам специалиста, у спортсменов до сих пор нет виз. Напомним, что мировое первенство пройдет с 24 сентября по 2 октября. В сборную вызваны 38 гребцов.

– Дополнительно виз никто не получил, цифры те же. Разговоры могут идти не только о спортсменах, есть же еще и специалисты, которые выезжают на чемпионат мира, у меня визы также нет, – приводит ТАСС слова Спинева. – Женские группы распашная и легкого веса, мужская парная легковесная и четверка парная молодежная – вот они без виз. Сразу после отборочных соревнований подали запросы в посольство, нам назначили день на собеседование, но за десятидневный период политическая ситуация изменилась и именно в тот день, когда нам нужно было ехать в посольство.

В понедельник общался с вице-президентом Олимпийского комитета России. Федерацией гребного спорта было направлено обращение со всеми пояснениями министру спорта, обратились в попечительский совет. Все, что зависело от нас, мы сделали, теперь ждем ответа, осталась одна неделя, если ничего не решится, то 18 спортсменам можно попрощаться с чемпионатом мира.

Подходит тот период времени, когда спортсмены хотят четко понимать, что дальше, ведь они выходят на пик физической формы. Мы привлекли специалистов по психологической подготовке, тренеры также исполняют роль педагогов, морально настраивают, а не только создают тренировочный план. Задача – не опускать руки при любом раскладе, как бы ситуация не сложилась, должны просчитывать дальнейшие варианты, а те спортсмены, которые имеют визы, также получают необходимую поддержку и не остаются без присмотра.