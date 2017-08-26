Участие российских гребцов в ЧМ в США находится под вопросом из-за проблем с визами

Восемнадцать членов сборной России по академической гребле пока не получили американские визы для участия в чемпионате мира, информирует пресс-служба Федерации гребного спорта России (ФГСР). Этот процесс затягивается на неопределенное время.

В понедельник посольство США в РФ объявило, что с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ. Выдача виз возобновится 1 сентября, но только в Москве. В генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке выдача виз производиться не будет.

"Собеседование на получение виз было назначено на 23 августа, но его перенесли на неопределенное время, - приводит ТАСС сообщение пресс-службы. - 18 гребцов до сих пор не получили необходимые документы, их участие в чемпионате мира находится под вопросом.

В состав сборной России на мировое первенство вошли 38 спортсменов. Турнир пройдет в Сарасоте (штат Флорида) с 24 сентября по 2 октября.