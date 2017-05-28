Российская четверка завоевала золото на чемпионате Европы

Россияне Александр Чаукин, Максим Телицын, Александр Богдашин и Алексей Викулин завоевали золотые медали в заезде легковесных четверок без рулевого на 2000 метров на чемпионате Европы, проходящем в Рачице. Они преодолели дистанцию за 6 минут 8,09 секунд. Вторыми стали итальянцы, отставшие на 0,14 секунды, а тройку замкнули чехи, отставшие от лидеров на 6,65 секунды.

Кроме того, россияне Александр Страдаев, Даниил Андриенко, Семен Яганов и Григорий Щулепов завоевали бронзовые медали в заезде четверок без рулевого на 2000 метров. Они проиграли чемпионам 2,34 секунды. Золотые медали выиграли итальянцы, преодолевшие дистанцию за 5 минут и 54,520 секунд, а вторыми стали румыны, уступившие лидерам 1,55 секунды.