Российская четверка гребцов легкого класса будет переквалифицирована в двойки

Российская четверка гребцов академического стиля безрульного легкого веса будет переквалифицирована в двойки и осваивать новую дисциплину – парное весло, сообщил гребец Алексей Викулин.

Ранее Конгресс Международной федерации гребли (FISA) принял программу соревнований по академической гребле летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Из существующей программы, включающей в себя 14 классов – восемь мужских и шесть женских, в том числе три класса легкого веса, исключен класс мужской четверки безрульной легкого веса (LM4-), вместо нее добавлен класс женской четверки без рулевого (W4-).

– Сказать, что мы расстроены – это значит ничего сказать, – приводит ТАСС слова Викулина. – Ничего не остается, как двигаться дальше, теперь будем осваивать другую дисциплину – парное весло, потому что он входит в олимпийский класс. Переходить в вид тяжелой гребли с нашими ростом и весом нет смысла, поэтому будем тренироваться в парной гребле. И надеюсь, что за три года сумеем добиться результатов, чтобы выступить на Олимпиаде.

Наблюдали за решением конгресса всей командой, уже перед утренней тренировкой знали, поэтому сразу пошли сразу тренироваться в новом классе.