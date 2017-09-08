Гребчиха Савкина сообщила об отсутствии мотивации из-за задержки получения визы для участия в чемпионате мира

Российская гребчиха Алевтина Савкина заявила о том, что теряет мотивацию из-за задержки выдачи американской визы для участия в чемпионате мира по академической гребле в Сарасоте.

Савкина вошла в состав четверки без рулевого вместе с Екатериной Потаповой, Анастасией Тихановой и Еленой Орябинской. Все четверо спортсменок до сих пор не получили визы для участия на чемпионате мира, который пройдет с 24 сентября по 2 октября.

– Это тяжело переносится, морально убивает. Я же не просто так тренируюсь, – приводит ТАСС слова Савкиной. – Когда наступает тяжелый момент, я должна себя мотивировать, пересиливать усталость и в этом помогали мысли о чемпионате мира. И на данный момент большой вопрос моего участия в чемпионате мира, отсюда нет мотивации и теряется смысл. У нас же на 23 августа было назначено собеседование на получение визы, мы должны были ехать в посольство, а именно в этот день оно прекратило работу и мы попали под горячую руку.

У нас получилась очень хорошая четверка, подобрались четыре человечка, которые друг друга отлично дополняют, у каждого свои таланты и вместе это образует единое целое. Есть и внутреннее и визуальное ощущение, что шансы есть, ведь на третьем этапе Кубке мира в Люцерне мы завоевали серебряные медали.