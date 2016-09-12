Глава ФГСР доволен работой тренера сборной Верлина

Глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Вениамин Бут сообщил, что его полностью устраивает работа главного тренера национальной команды по академической гребле Сергея Верлина. Специалист работает на своем посту с 2013 года.

– Меня полностью устраивает работа Верлина и как тренера, и как менеджера, – цитирует ТАСС Бута. – Он контролировал и контролирует процесс до сих пор. Результаты юношей и юниоров – его заслуга, результаты его труда, их успехи – профессионализм главного тренера.

За последние три года проведена очень большая работа. Около 85 человек – с медалями различных международных соревнований. В юношах и юниорах у нас появились чемпионы мира, несколько лодок становились серебряными и бронзовыми призерами, появился резерв. Когда я только приходил на эту работу, говорил, что у нас никого нет, а теперь есть с чем идти вперед.