13:14 | ГРЕБЛЯ — Академическая

Глава ФГСР доволен работой тренера сборной Верлина

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Глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Вениамин Бут сообщил, что его полностью устраивает работа главного тренера национальной команды по академической гребле Сергея Верлина. Специалист работает на своем посту с 2013 года.

– Меня полностью устраивает работа Верлина и как тренера, и как менеджера, – цитирует ТАСС Бута. – Он контролировал и контролирует процесс до сих пор. Результаты юношей и юниоров – его заслуга, результаты его труда, их успехи – профессионализм главного тренера.

За последние три года проведена очень большая работа. Около 85 человек – с медалями различных международных соревнований. В юношах и юниорах у нас появились чемпионы мира, несколько лодок становились серебряными и бронзовыми призерами, появился резерв. Когда я только приходил на эту работу, говорил, что у нас никого нет, а теперь есть с чем идти вперед.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3613806

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