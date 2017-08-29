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15:15 | ГРЕБЛЯ — Академическая

FISA рассчитывает, что российские гребцы получат визы США для поездки на ЧМ


Исполнительный директор FISA Мэтт Смит подчеркнул, что организация сделает все возможное, чтобы россияне попали на чемпионат мира по академической гребле. Ранее стало известно, что 18 членов российской делегации испытывают проблемы с получением виз США, где и состоится турнир.

- Мы сразу же связались с Ассоциацией гребли США и оргкомитета, - цитирует ТАСС Смита. - Ассоциация должна была связаться с Олимпийским комитетом США, потому что он имеет прямую связь с Государственным департаментом США. Мы надеемся, что спорт будет иметь приоритет в данной ситуации.

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http://tass.ru/sport/4515374

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