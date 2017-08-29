ФИСА обещала помочь россиянам с визами на чемпионат мира в США

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что организация обратилась в Международную федерацию гребного спорта (ФИСА) с просьбой решить вопрос участия россиян в чемпионате мира-2017 по академической гребле. Ранее стало известно, что более 18 спортсменов и тренеров имеют проблемы с визой США и могут не попасть на турнир, который пройдет в американской Сарасоте с 24 сентября по 1 октября.

- На данный момент мы обратились в международную федерацию, они обещали нам помочь обратиться к принимающей стороне и Олимпийскому комитету США, - цитирует "Р-Спорт" Свирина. - В понедельник мы вели диалог с МИД России, пресс-секретарь с нами связывался. 1 сентября откроется период собеседования, и мы надеемся, что мы будем одними из первых. Команда готовится, все надеются на то, что вопрос будет решен. Тем более он не сверхъестественен для спортсменов. Мы не простые туристы и должны участвовать в соревнованиях.