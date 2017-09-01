FISA еще не оказала помощи российским гребцам в получении виз США

Международная федерация гребли (FISA) пока не оказала российским гребцам помощи в получении американских виз для участия в чемпионате мира по академической гребле, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на главу ФГСР Алексея Свирина. Турнир пройдет с 24 сентября по 1 октября. Проблемы с визами существуют более чем у 18 спортсменов и тренеров. С 23 августа США приостановили выдачу виз россиянам.

- Международная федерация после того, как неделю назад ответила нам, что будет каким-то образом нам помогать решить эту проблему, никакой помощи нам не оказала, и никакой информации мы не получили. Конкретной помощи, диалога, получается, нет, - сказал Свирин. - Сегодня весь день было обсуждение вариантов, мы обсуждали даже возможность записаться на собеседование в близлежащих государствах. Но на данный момент никакой конкретики нет. Визовый центр, который занимается визовым обеспечением Минспорта, никакой конкретики нам предложить пока не смог. Попытки зарегистрировать пусть даже не группу, а каждого спортсмена отдельно, ничем не увенчались.