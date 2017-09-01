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20:29 | ГРЕБЛЯ — Академическая

ФГСР рассматривает вопрос компенсации трат, если российские гребцы не получат визы США


Президент Федерация гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что организация рассматривает вариант компенсации финансовых затрат, понесенных на поездку на чемпионат мира по академической гребле.

Чемпионат мира пройдет в американской Сарасоте с 24 сентября по 1 октября. Есть проблем с визами у более чем 18 спортсменов и тренеров. ФГСР обратилась в Международную федерацию гребли (FISA) по этому поводу.

– Мы же не по своей вине туда пока не можем отправиться в полном составе, мы не могли предполагать, что такое может произойти, – цитирует "Р-Спорт" Свирина. – Думаю, если какие-то варианты решения проблемы не будут найдены, мы должны получить компенсацию тех финансовых средств, которые мы потратили и не по своей вине не отправились на финальную регату в этом году – чемпионат мира.

Подтверждения того, что мы не смогли зарегистрироваться для собеседования, "скрины" отклоненных попыток мы отправим в Международную федерацию гребного спорта и Олимпийский комитет США. Это будет подтверждением того, что с мертвой точки ничего не сдвинулось. Мы попросим, чтобы они предприняли какие-то действия или запустили процесс диалога по поводу возможного, если мы все же не отправимся на чемпионат мира, возврата финансовых средств.

У нас ограниченное количество времени, спортсмены должны 18 сентября вылететь в США, у нас куплены билеты. Понедельник уже 4 сентября, у нас остается две недели. Неделя уже прошла, и никакого изменения статуса нет. По примеру этой недели я допускаю, что ничего может не измениться. Поэтому, конечно, возникают мысли о компенсации затрат.

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https://rsport.ria.ru/others/20170901/1125110539.html

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