14:34 | ГРЕБЛЯ — Академическая

ФГСР потратила около 5,5 миллиона рублей на защиту гребцов академического стиля в CAS

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Глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Вениамин Бут сообщил, что федерация потратила около 5,5 миллиона рублей на защиту российских гребцов академического стиля в Спортивном арбитражном суде (CAS) перед Олимпийскими играми-2016. В начале августа Международная федерация гребного спорта (ФИСА) и комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) допустили к Олимпийским играм шесть российских гребцов из заявленных 26, а также двух рулевых.

В результате тренерам команды пришлось формировать единственный экипаж из допущенных спортсменов, а четыре остальные квоты ФИСА отдала другим сборным. Данное решение ФГСР попыталась оспорить в CAS, были поданы исковые заявления от 20 спортсменов. Исковые заявление от двух спортсменов – Ивана Подшивалова и Анастасии Карабельщиковой – были удовлетворены.

– Сумма подачи иска от одного спортсмена равнялась порядка 250-300 тысячам рублей, – цитирует ТАСС Бута. – Небольшая часть была оплачена из средств федерации, а большая часть – из моих личных средств.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3613752

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