ФГСР назвала удовлетворительным выступление россиян в прошедшем сезоне

Президиум Федерации гребного спорта России назвал удовлетворительным выступление сборной России в минувшем сезоне, сообщает официальный сайт организации. Работа тренерского штаба молодежной сборной также названа удовлетворительной, а юношеской сборной - неудовлетворительной.

Также президиум утвердил Николая Спинева, Юрия Пименова и Александра Иваника на должности старших тренеров основной, молодежной и юношеской сборной соответственно. Работать они будут до 10 ноября, в дальнейшем тренерский штаб будет формироваться по итогам заседания конкурсной комиссии.

Напомним, что из-за допингового скандала на Олимпиаду-2016 поехали лишь шесть российских гребцов из 23 квалифицировавшихся.