19:56 | ГРЕБЛЯ — Академическая

ФГСР назвала удовлетворительным выступление россиян в прошедшем сезоне

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Президиум Федерации гребного спорта России назвал удовлетворительным выступление сборной России в минувшем сезоне, сообщает официальный сайт организации. Работа тренерского штаба молодежной сборной также названа удовлетворительной, а юношеской сборной - неудовлетворительной. 

Также президиум утвердил Николая Спинева, Юрия Пименова и Александра Иваника на должности старших тренеров основной, молодежной и юношеской сборной соответственно. Работать они будут до 10 ноября, в дальнейшем тренерский штаб будет формироваться по итогам заседания конкурсной комиссии. 

Напомним, что из-за допингового скандала на Олимпиаду-2016 поехали лишь шесть российских гребцов из 23 квалифицировавшихся.

Дополнительная информация

http://www.rowingrussia.ru/news?view=12722209

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