Федерация гребного спорта рассмотрит кандидатуру Спинева на пост главного тренера сборной России

Новый состав президиума Федерации гребного спорта России (ФГСР) рассмотрит кандидатуру Николая Спинева на пост главного тренера сборной России, Сергей Верлин завершил работу в этой должности, информирует "Р-Спорт".

В четверг конкурсная комиссия ФГСР определила кандидатов на должности главного тренера и старших тренеров основного, молодежного и юношеского составов национальной команды.

Спинев рекомендован на пост главного тренера сборной, Всеволод Рожков - старшего тренера основного состава, Юрий Пименов - старшего тренера молодежного состава. Кандидатуры будут рассмотрены новым составом президиума ФГСР, который будет сформирован на отчетно-выборной конференции 12 ноября.

Верлин завершил работу в должности главного тренера сборной, которую он занимал с октября 2013 года. Ожидается, что он будет исполняющим обязанности главного тренера команды три месяца, в течение которых будет принято решение об окончательном утверждении специалиста в этой должности.