22:52 4 августа | ГРЕБЛЯ — Академическая

Дмитрий Губерниев: "Бесконечно рад за наших девчонок в академической гребле"


Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев порадовался за россиянок, которые победили на чемпионате Европы по академической гребле. Россиянки Екатерина Севостьянова, Анастасия Тихонова, Екатерина Потапова и Елена Орябинская в финале соревнований в Глазго показали результат 6 минут 39,97 секунды. 

- Бесконечно рад за наших девчонок в академической гребле, - написал Губерниев в Инстаграме. - Победа на Европе в безрульной четверке. Катя Потапова, Настя Тихонова, Катя Севастьянова и Лена Орябинская. Просто МОЛОДЦЫ. Девочки, горжусь. Вперед , гребцы и гребчихи России" 

 

Бесконечно рад за наших девчонок в академической гребле !!!! Победа на Европе в безрульной четвёрке !!!!! Катя Потапова , Настя Тиханова , Катя Севастьянова и Лена Орябинская !!! Просто МОЛОДЦЫ !!!! Девочки , горжусь !!!! Вперёд , гребцы и гребчихи России !!!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺❤️❤️❤️🇷🇺🇷🇺❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 #гребля #академическаягребля #победа #королевскаярегата #регата #чемпионатевропы #успех #браво #тиханова #орябинская #потапова #севастьянова

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) 4 Авг 2018 в 12:34 PDT

 

К комментариям
0
Материалы других СМИ