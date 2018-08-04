Дмитрий Губерниев: "Бесконечно рад за наших девчонок в академической гребле"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев порадовался за россиянок, которые победили на чемпионате Европы по академической гребле. Россиянки Екатерина Севостьянова, Анастасия Тихонова, Екатерина Потапова и Елена Орябинская в финале соревнований в Глазго показали результат 6 минут 39,97 секунды.
- Бесконечно рад за наших девчонок в академической гребле, - написал Губерниев в Инстаграме. - Победа на Европе в безрульной четверке. Катя Потапова, Настя Тихонова, Катя Севастьянова и Лена Орябинская. Просто МОЛОДЦЫ. Девочки, горжусь. Вперед , гребцы и гребчихи России"
Бесконечно рад за наших девчонок в академической гребле !!!! Победа на Европе в безрульной четвёрке !!!!! Катя Потапова , Настя Тиханова , Катя Севастьянова и Лена Орябинская !!! Просто МОЛОДЦЫ !!!! Девочки , горжусь !!!! Вперёд , гребцы и гребчихи России !!!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺❤️❤️❤️🇷🇺🇷🇺❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 #гребля #академическаягребля #победа #королевскаярегата #регата #чемпионатевропы #успех #браво #тиханова #орябинская #потапова #севастьянова