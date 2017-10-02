Виталий Мутко: "Российские гребцы доказали, что команде по силам вернуть победные традиции"

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко отметил, что сборная России на чемпионате мира по академической гребле в США доказала, что команде по силам вернуть победные традиции этого вида спорта. На прошедшем чемпионате мира россияне завоевали три медали: одну серебряную и две бронзовые.

- Достойный результат, и, надеюсь, это начало пути. В гребле создана программа на несколько лет вперед, если она будет реализовываться, то мы вернем себе традиции этого вида спорта, - цитирует ТАСС Мутко. - По нашим планам и прогнозам команда должна была показать достойный результат еще на Олимпиаде.

В академической гребле идет целенаправленная работа, у нее есть потенциал, есть интересные экипажи, и сейчас очень важно закрепить результат. Многое зависит от профессионализма руководства федерации, министерства спорта и Олимпийского комитета России.