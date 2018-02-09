Ушла из жизни чемпионка Европы 1954 года Ирина Лобнева

В возрасте 92 лет скончалась четырехкратная чемпионка СССР Ирина Лобнева, сообщает пресс-служба Федерации гребного спорта России (ФГСР). Лобнева становилась чемпионкой Европы 1954 года, двукратной чемпионкой Всемирных игр молодежи и многократная победительница всесоюзных соревнований
"Федерация гребного спорта России выражает глубокие соболезнования всем родственникам и друзьям Ирины Викторовны, мы скорбим вместе с вами", - говорится в заявлении ФГСР.
Дополнительная информация
http://rowingrussia.ru/blog/2018/02/09/ushla-iz-zhizni-irina-viktorovna-lobneva/