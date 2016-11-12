Свирин избран главой Федерации гребного спорта России

В субботу на территории гребного канала в "Крылатском" состоялась отчетно-выборная конференция Федерации гребного спорта России, сообщает ТАСС. Новым главой организации был избран чемпион Олимпиады-2004 Алексей Свирин. Свои голоса за него отдали 39 из 69 делегатов.

На этот пост также претендовали студент четвертого курса Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Александр Петров и ответственный секретарь ФГСР с 2008 по 2012 год Ирина Тропина. Вениамин Бут, который возглавлял федерацию с 2012 года, снял свою кандидатуру перед выборами.