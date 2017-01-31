Соломенцева дисквалифицирована на год

Федерация гребного спорта России на основании и во исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета приняла решение о дисквалификации Юлии Соломенцевой. Как сообщает пресс-служба РУСАДА, спортсменка отстранена на 1 год начиная с 30 ноября 2016 года, за нарушение антидопинговых правил.

Напомним, что Соломенцева является серебряным призером юниорского чемпионата мира 2014 года в составе восьмерки.