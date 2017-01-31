11:47 31 января | ГРЕБЛЯ

Соломенцева дисквалифицирована на год

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Федерация гребного спорта России на основании и во исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета приняла решение о дисквалификации Юлии Соломенцевой. Как сообщает пресс-служба РУСАДА, спортсменка отстранена на 1 год начиная с 30 ноября 2016 года, за нарушение антидопинговых правил.

Напомним, что Соломенцева является серебряным призером юниорского чемпионата мира 2014 года в составе восьмерки.

Дополнительная информация

http://www.rusada.ru/press/news/informatsiya-o-diskvalifikatsii-grebnoi-sport-1

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