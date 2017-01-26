Сергей Федоровцев: "Лаборатория допустила ошибку при анализе моей допинг-пробы"

Российский гребец Сергей Федоровцев считает, что лаборатория допустила ошибку при анализе его допинг-пробы, так как был перепутан номер пробирки в документах. Международная федерация гребного спорта 1 июля сообщила, что в допинг-пробе Федоровцева обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. После чего спортсмен совместно с Федерацией гребного спорта России принял решение провести полное разбирательство в этом вопросе.

– Никаких изменений нет, сейчас все находится в стадии разбирательств, – цитирует ТАСС Федоровцева. – Мы пытаемся убедить, что в лаборатории ошиблись при проведении анализа, уверен в этом, потому что в документах у меня стоит номер совершенно другой пробы. Поэтому мы пытаемся сейчас все выяснить и докопаться до причины. Задаем вопросы лаборатории, а ответы нам идут долго и невнятные, либо не дают вообще, видно, что не хотят признавать ошибку.

Этот препарат никак не мог попасть ко мне ни через еду, ни через другие лекарства, только целенаправленно. А суть в том, что я этого не делал, да и препарат предназначен для дедушек или бабушек. Нужно быть полным сумасшедшим, чтобы принимать его, будучи лидером сборной.

Были планы завершить карьеру после Олимпиады, но меня отстранили и не позволили сделать это на мажорной ноте. Сейчас я тренируюсь, пока не завершаю карьеру, вдруг позвонят завтра и скажут: "Сергей Анатольевич, извините, мы ошиблись, можете выступать", поэтому пока не завершаю и тренируюсь сам в зале или на лыжах. Жизнь покажет, что будет дальше.