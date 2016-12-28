Российские гребцы, отстраненные от Игр-2016, будут допущены к международным стартам

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин подчеркнул, что гребцы, отстраненные от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, в дальнейшем будут допущены к международным соревнованиям. По его словам, санкции в отношении россиян распространялись только на ОИ-2016.

- Меня заверили, что санкции распространялись только на олимпийский турнир, - приводит пресс-служба ОКР слова Свирина. - В дальнейшем все спортсмены, которые не смогли принять участие в Играх-2016, будут допущены к международным соревнованиям.

Напомним, что по итогам решений Международной федерации гребли (FISA) и Международного олимпийского комитета к Играм-2016 было допущено только шесть российских гребцов из 26 ранее заявленных, а также два рулевых.