Российские гребцы могут получить визы США в Литве или Азербайджане

Федерация гребного спорта России рассматривает вариант получения российскими гребцами американских виз в Литве или Азербайджане. Ранее стало известно, что у ряда спортсменов и тренеров существуют проблемы с визами США. Ранее посольство Соединенных Штатов Америки в России объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз гражданам РФ. С 24 сентября по 2 октября в США пройдет чемпионат мира.

- Сейчас мы прорабатываем варианты получения виз через Литву и Азербайджан, - цитирует ТАСС главу ФГСР Алексея Свирина. - Агентство визовой поддержки Министерства спорта тоже пока не может зарегистрироваться на собеседование, система не работает. Посольство и консульство США в Москве разместили рекомендацию всем гражданам обращаться с визовыми вопросами в посольства соседних стран.