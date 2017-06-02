Россия подаст заявку на проведение чемпионата Европы по академической гребле 2020 года

Федерация гребного спорта России (ФГСР) подаст в Международную федерацию гребли заявку на проведение чемпионата Европы по академической гребле в 2020 году. В этом году чемпионат Европы по академической гребле прошел в Чехии. В 2018 году европейское первенство примет Глазго, а в 2019-м - Люцерн.

- Мы получили информацию от международной федерации, что ближайшее вакантное соревнование - чемпионат Европы 2020 года, - цитирует ТАСС президента ФГСР Алексея Свирина. - Обязательно подадим заявку, только надо решить, какой регион это будет - Казань или Москва. Мы этот вопрос еще раз обсудим с региональными властями и попытаемся согласовать заявку с международной федерацией. Я на всероссийских соревнованиях в Казани разговаривал с министром спорта Татарстана и руководством гребного канала Казани - они обеими руками за проведение международного соревнования.

В Москве сейчас проговорю этот вопрос, - продолжил глава федерации. - Выясню у белорусов, как они шли к проведению, потому что у них в следующем году будет проходить первенство Европы до 23 лет. Еще раз обговорим с международной федерацией и будем пытаться получить соревнования 2020 года, это привлечет сюда команды топ- уровня, которые помогут в борьбе за зрителя и популяризацию вида спорта.