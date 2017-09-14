Президент ФГСР: "Российские гребцы в пятницу получат визы и отправятся на чемпионат мира в США"

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что члены сборной России по академической гребле в пятницу получат паспорта с визами и в понедельник отправятся на чемпионат мира в США. Ранее ФГСР обращалась в Международную федерацию гребли (FISA) из-за проблем с визами у более чем 18 спортсменов и тренеров.

– Буквально только что вышел из консульства США. Уже 22 человека прошли собеседование, завтра его пройдет последняя группа – приводит "Р-Спорт" слова Свирина. – Никаких трудностей не возникает, все спокойно, все в штатном режиме. В пятницу во второй половине дня спортсмены получат паспорта, в понедельник в полном составе вылетят в США.

Мировое первенство пройдет с 24 сентября по 2 октября. В сборную вызваны 38 гребцов.

Напомним, что 23 августа приостановили процедуру выдачи неиммиграционных виз в США по всей России. С 1 сентября эта процедура должна была возобновиться, но только в посольстве США в Москве.