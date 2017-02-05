Первый этап отбора российских гребцов для участия в ЧЕ пройдет в апреле

Стартовая стадия комплектования сборной России по академической гребле для участия в майском чемпионате Европы пройдет в апреле в Москве, сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин. В субботу состоялось заседание нового состава президиума федерации, избранного в ноябре 2016 года. Свирин тогда же занял должность главы ФГСР.

– Первый этап отбора для большинства спортсменов основного состава пройдет в конце апреля в Москве, – приводит "Р-Спорт" слова Свирина. – Некоторые опорные наши экипажи, которые будут находиться в хороших кондициях, сразу после первого этапа улетят на стартовый этап Кубка мира. В чемпионате Европы (соревнование пройдет 26-28 мая в Чехии) мы пока рассматриваем участие полной команды, но все будет зависеть, соответственно, от тех секунд, которые будут показывать спортсмены.

Если мы изначально будем понимать, что по модельным характеристикам команды далеки хотя бы от 95-96 процентов скоростных характеристик, то мы будем рассматривать только самые быстрые экипажи. Потому что, конечно же, не имеет смысла выезжать на чемпионат Европы и занимать последние места во втором финале. Все будет зависеть только от скорости, те экипажи, которые не будут показывать достойные секунды, на турнир не поедут.