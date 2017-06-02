ОКР поможет ФГСР найти средства на тестирование гребцов

Первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков подчеркнул, что комитет работает над тем, чтобы помочь Федерации гребного спорта России решить вопрос финансирования. Ранее глава ФГСР Алексей Свирин сообщил, что FISA требует 50 тысяч евро за дополнительное антидопинговое тестирование российских спортсменов 15 марта. Таких денег у ФСГР нет, а времени на решение вопроса немного - до чемпионата мира.

- Мы сообща работаем над этим вопросом практически в ежедневном режиме, - цитирует ТАСС Позднякова. - Ситуация непростая, и решения будут непростыми, поскольку это проблема комплексного характера. Бюджетные средства на это тратить нельзя, поэтому надо стараться решать вопрос за счет внебюджетных источников.