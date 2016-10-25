13:14 | ГРЕБЛЯ

На выборах главы ФГСР Поздеев может объединиться с другим кандидатом

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Первый вице-президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Сергей Поздеев не исключает, что во время выборов главы федерации может объединиться с другим кандидатом. Кандидатура Поздеева была выдвинута на состоявшейся в Санкт-Петербурге встрече инициативной группы членов президиума федерации. Отчетно-выборная конференция состоится 12 ноября.

Дело в том, что пока еще не до конца известно, кто будет точно участвовать в выборах, – цитирует ТАСС Поздеева. – Как только список будет опубликован, то тогда будет ясно, что делать. Может быть, с кем-то надо будет объединить усилия, надо подождать, а потом уже вести переговоры.

Руководителем попечительского совета нам хотелось бы видеть господина Коновалова, потому что он – гребец, он очень много сделал для гребного спорта в последние годы, он один из руководителей Ассоциации любителей гребного спорта, которая наряду с федерацией решает вопросы, которые стоят перед гребным спортом. Думаю, что после избрания нового президента нужно юридически узаконить отношения между федерацией и Ассоциацией любителей гребного спорта. Также, на мой взгляд, нужно реорганизовать систему управления – должен быть исполнительный директор, которому можно было бы доверить исполнительную власть, так как я нахожусь в Санкт– Петербурге и мне в Москве необходима достойная кандидатура. Думаю, что этим человеком в случае моего избрания будет Юрий Семенович Зеликович, так как он грамотный специалист и у него отлаженные связи.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3731919

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