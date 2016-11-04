Куратор по антидопинговому направлению может появиться в ФГСР

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Вениамин Бут намерен пригласить в организацию специалиста, который будет курировать антидопинговое направление. Также на пост президента организации претендуют Александр Петров, Сергей Поздеев, Алексей Свирин и Ирина Тропина. Отчетно-выборная конференция ФГСР состоится 12 ноября.

– По рекомендации международной федерации предполагается включить в штат не только сборной, но и аппарата федерации отдельного специалиста-куратора по антидопинговому направлению, подчиненного непосредственно президенту ФГСР, – говорится в предвыборной заявке Бута, текст которой опубликован на официальном сайте ФГСР. – За период с 2013 по 2016 год в сборной России был зарегистрирован только один случай положительного результата применения запрещенных веществ, который в настоящее время находится на стадии рассмотрения.